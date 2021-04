Wegen stark gestiegener Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Indien hat Kanada Flüge aus dem Land vorübergehend gestoppt. 30 Tage lang dürften keine Passagier-Flüge aus Indien und dem Nachbarland Pakistan mehr landen.

Mehr dazu

Mehr dazu Hongkong sperrt Einreisen aus Indien 53 Covid-19-Positive an Bord eines Fluges

Keine Reisebeschränkung in Deutschland

Mehr dazu

Mehr dazu Reisewarnung entfällt Dominikanische Republik ist kein Risikogebiet mehr

Das teilte Transport-Minister Omar Alghabra mit. Frachtflüge blieben erlaubt. Fast alle Menschen, die nach Kanada einreisen, müssen schon länger einen negativen Corona-Test vorweisen und zwei Wochen lang in Quarantäne. Wer per Flugzeug einreist, muss einige Tage in einem Hotel bleiben, bis neue Testresultate vorliegen.Eine steigende Zahl von Menschen, die aus Indien oder Pakistan einreisten, sei in letzter Zeit positiv getestet worden, teilten die kanadischen Behörden mit. In Indien haben die bekannten Corona-Fälle seit Wochen immer schneller zugenommen.Die Bundesregierung stuft Indien ab Sonntag als Hochinzidenzgebiet ein. Damit sind aber zunächst keine verschärften Einreisebestimmungen für das Land mit seinen 1,3 Mrd. Einwohnern verbunden, in dem sich gerade eine neue Virusvariante ausbreitet. Zusätzliche Beschränkungen hätte es nur bei einer Einstufung als Virusvariantengebiet gegeben. Darauf verzichtete die Bundesregierung zunächst, Gesundheitsminister Jens Spahn schloss einen solchen Schritt für die Zukunft aber nicht aus.