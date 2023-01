Pixabay

Die Deutsche Bahn steht in der Kritik.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind 2022 so viele Züge unpünktlich gewesen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind 2022 so viele Züge unpünktlich gewesen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Die Pünktlichkeitsquote lag in den zurückliegenden zwölf Monaten bei 65,2 Prozent, wie der Konzern am Montag mitteilte. Zum Ver