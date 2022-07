Imago / Aviation-Stock

Neben Ryanair, Easyjet und Volotea wurde auch die Flugsicherung Enav in Italien bestreikt. An Flughäfen wie hier in Rom-Fiumicino war entsprechend weniger los.

In Italien sind am Sonntag wegen eines Warnstreiks zahlreiche Flüge ausgefallen. Landesweit wurden an den Airports etwas mehr als 200 Flüge annulliert. Betroffen waren vor allem inneritalienische Verbindungen, wie auf den Websites der großen Flughäfen