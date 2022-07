Lufthansa

Die Kabinen und Gepäckfächer der Lufthansa werden am 27. Juli 2022 weitgehend leer bleiben, da kaum noch ein Flugzeug der Airline abgeben wird.

Wegen des Warnstreiks am Boden fallen am Mittwoch nahezu alle Lufthansa-Flüge in Deutschland aus. Der Ausstand werde noch längere Auswirkungen haben, warnt die Airline. Die Lufthansa streicht wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch nahezu das gesamte Programm an