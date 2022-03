Imago / localpic

Mit ganztägigen Warnstreiks an mehrere deutschen Flughäfen macht die Gewerkschaft Druck vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen am Mittwoch und Donnerstag.

Ohne Passagierkontrolle keine Flüge: Schon am Montag hat Sicherheitspersonal an mehreren Airports die Arbeit niedergelegt. Nun folgen die zwei größten deutschen Flughäfen und andere Standorte. Flugreisende müssen sich auch am heutigen Dienstag an