IMAGO / Joko

Die Zahlen an den Flughäfen legten zum Teil so stark zu, dass es in Stoßzeiten lange Warteschlangen an den Flughäfen gab.

Die deutschen Flughäfen haben im Oktober einen Passagierrekord für das laufende Jahr erzielt. 12,6 Mio. Fluggäste bedeuteten den bislang höchsten Wert im Jahr 2021. Die Zuwächse führen zudem zu einer Verdreifachung gegenüber dem coronage