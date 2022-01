Eurowings

Eurowings sucht neue Crew-Mitglieder.

Der LH-Billigflieger baut stark darauf, dass die Nachfrage nach Urlaubsreisen kurzfristig anzieht. CEO Jens Bischof will in den kommenden zwölf Monaten gut 750 Stellen in Cockpit und Kabine besetzen. Schon 2021 hat die Airline Einstellungen vorgenommen. Eurowings-Che