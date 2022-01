Societas Europaea, die stark der deutschen AG ähnelt. Sie ist eine Kapitalgesellschaft mit 120.000 Euro Mindestkapital, das in Aktien zerlegt ist.





Christoph Debus wechselt im März auf die gleiche Position bei Flixmobility.

dabei die Geschäftsbereiche Flixbus und Flixtrain, die kommerziellen Funktionen sowie den Bereich Kommunikation, Politik und Nachhaltigkeit führen

CIO die Bereiche Technology sowie People Management verantworten wird.





In der Führung von Flixmobility kommt es im Rahmen der Neufirmierung zu einem Stühlerücken. Das bisherige gleichberechtigte Geschäftsführer-Dreigestirn, das aus den Gründern André Schwämmlein, Daniel Krauss und Jochen Engert besteht, geht in dieser Form auseinander.Fortan wird André Schwämmlein als CEO fungieren und. Ihm zur Seite steht – neben Debus – Daniel Krauss, der alsJochen Engert wechselt zum 1. April in den Aufsichtsrat, allerdings nicht als Vorsitzender. Geleitet wird das Gremium von Achim Berg, Vorsitzender beim Digital-Verband Bitkom und Operating Partner beim Flixmobility-Großinvestor General Atlantic.