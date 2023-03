Imago/Manngold

Im Sommer wird es am Frankfurter Flughafen wieder voll.

Auch wenn der Frankfurter Flughafen mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen hat, erhöht sich das dortige Flugangebot in der kommenden Sommersaison ordentlich: Insgesamt fliegen vom Main 86 Airlines 292 Airports in 92 Ländern weltweit an.

Im Vergleich zum Sommer 2022 steigt die Flugkapazität am Frankfurter Flughafen kommende Saison um 16 Prozent auf durchschnittlich 785.000 Sitzpl&