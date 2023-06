Kristof Lemp/Eurowings Discover

Noch steht der Schriftzug Eurowings – Bernd Bauer, CEO von Eurowings Discover auf der Beach Night des Ferienfliegers am Dienstag in Raunheim bei Frankfurt.

So recht glücklich ist man bei Eurowings Discover mit dem eigenen Markenauftritt und die damit verbundene, enge Anlehnung an den Namen der Schwester-Airline Eurowings nicht. CEO Bernd Bauer kündigt noch für dieses Jahr Veränderungen an.

Trennt sich Eurowings Discover noch im Laufe des Jahres von dem Namen Eurowings? Bestätigen will dies bei Eurowings Discover derzeit niemand. Doc