Infolge der schweren Unwetter müssen sich Reisende derzeit auch auf Einschränkungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn einstellen.

Insbesondere in der Mitte Deutschlands und im Norden kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte.Demnach ist die Strecke Siegen–Letmathe gesperrt und IC-Züge nach Frankfurt/Main–Siegen–Münster fallen aus. Ebenfalls gesperrt ist die Strecke Fulda–Kassel–Göttingen. Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover. Auch von einer Sperrung betroffen ist die Strecke Frankfurt–Mainz–Wiesbaden. Derzeit ist dort kein Zugverkehr möglich, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Reisenden zwischen Hamburg/Hannover und Nürnberg/München wurden Verbindungen über Berlin und Erfurt empfohlen. Reisende zwischen Hamburg/Hannover und Frankfurt sollten Zugverbindungen über Köln nutzen, wie die Bahn weiter informierte.Wer für diesen Donnerstag oder Freitag ein Bahn-Ticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatz-Reservierungen können kostenfrei storniert werden", teilte die Bahn mit.