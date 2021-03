Lange geparkte Flugzeuge müssen erst mal in die Wartung, bevor sie wieder fliegen dürfen.

Wenn die Fluggesellschaften bald ihre geparkten Flugzeuge wieder abheben lassen wollen, müssen zuvor umfangreiche To-do-Listen abgearbeitet werden. Das könnte zu einem Boom im Wartungsbereich führen – und die Kosten treiben.

Konflikt mit Leasing-Gebern zeichnet sich ab

Geparkte Flugzeuge kosten weniger als leer fliegende. Nicht nur, weil Treibstoffkosten entfallen. Auch bei den Kosten für das sonst notwendige Wechseln von Schwimmwesten, das Testen von Sauerstoffflaschen und das Überprüfen von Notausgängen können die Fluggesellschaften sparen. Im Rahmen von Covid-19-Ausnahmegenehmigungen der Flugzeughersteller und Aufsichtsbehörden dürfen die Airlines diese Aufgaben derzeit aufschieben.Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Fluggesellschaften sparen aktuell zwar Kosten, stehen dafür aber, wenn der Flugverkehr wieder losgeht und die Flugzeuge wieder in die Luft sollen, einem hohen Wartungsbedarf gegenüber.Zudem gibt es durchaus einen Konflikt: Zwar sagen die Hersteller Airbus, Boeing, Embraer und ATR, dass es kein Risiko für die Sicherheit gibt, wenn die Arbeiten erst erledigt werden, bevor die Flugzeuge in den Himmel zurückkehren. Sie haben aber Bedenken, dass es zu Streitigkeiten zwischen Fluggesellschaften und ihren Leasinggebern kommen könnte, wenn die zuvor vertraglichen Wartungsvereinbarungen nicht wie festgeschrieben durchgeführt werden.Dazu gehören etwa Arbeiten im Zusammenhang mit der Klimaanlage, die eigentlich alle 2000 Flugstunden beziehungswiese alle sechs Monate erfolgen sollte. Die Beratungsgruppe Oliver Wyman sagt daher bereits "eine Blase bei der Wartungsnachfrage" voraus, wenn die massenhafte Wiederinbetriebnahme von geparkten Flugzeugen ansteht.Obwohl die Luftfahrtbranche erst im Jahr 2024 eine Erholung des Passagieraufkommens auf das Niveau von 2019 erwartet, prognostiziert Oliver Wyman, dass die Ausgaben für die Wartung von Flugzeugen bis 2022 wieder das Niveau von 2019 erreichen werden.Die Entscheidung vieler Fluggesellschaften, ihr begrenztes Flugaufkommen auf mehr Flugzeuge als üblich zu verteilen, um für einen starken Anstieg der Nachfrage gewappnet zu sein, könnte ebenfalls die Wartungsausgaben in die Höhe treiben. Denn die Hersteller ziehen in Erwägung, einige Arbeiten unabhängig von den Flugstunden durchführen zu lassen. Das Thema ist für die Fluggesellschaften und die Hersteller beziehungsweise Technikdienstleister also alles andere als trivial.