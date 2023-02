Flughafen Niederrhein

Bislang ist Ryanair der Platzhirsch am Niederrhein Airport in Weeze.

Ryanair baut seine Flugzeug-Präsenz in Weeze aus und hat vier neue Strecken in seinen Sommerflugplan aufgenommen. "Unsere deutschen und niederländischen Gäste werden nun eine noch größere Auswahl an attraktiven Zielen haben", so Sebastian Papst, Geschäftsführer des Flughafens Weeze.

