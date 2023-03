Imago/Hanno Bode

Am heutigen Montag bleibt es sehr ruhig am Flughafen in Hamburg. Diverse Flüge sind bereits seit Sonntagabend gestrichen.

Zehntausende Flugreisende müssen sich am heutigen Montag erneut auf Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. Reisende sind aufgerufen, sich bei ihrer Airline über den jeweiligen Flugstatus zu informieren.

