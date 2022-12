Lufthansa Group

Eurowings Discover legt erste Pläne für den Sommer 2023 vor.

Der LH-Ferienflieger Eurowings Discover will im kommenden Sommer ab Frankfurt 40 Ziele ansteuern. Geflogen wird zudem auch ab München.

Der LH-Ferienflieger Eurowings Discover will im kommenden Sommer ab Frankfurt 40 Ziele ansteuern. Geflogen wird zudem auch ab München. Ab Frankfurt will Eurowings Discover im kommenden Sommer wieder Ziele in Afrika sowie rund ums Mittelmeer ansteuern. Ausgebaut werde