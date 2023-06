Turkish Airlines

Der Dreamliner von Boeing gehört zu den Flugzeugen, in die Turkish investiert.

Noch vor Jahresende will die türkische Fluggesellschaft "Down Under" anfliegen. Als Ziele stehen Sydney und Melbourne auf dem Programm.

Das bestätigte Turkish-Airlines-Chef Ahmed Bolat gegenüber fvw|TravelTalk. Damit wolle man einen weißen Fleck auf der Streckenkarte be