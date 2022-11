Lufthansa

Partnerschaft verlängert: Stefan Kreuzpaintner (Chief Commercial Officer bei Lufthansa Airlines), Holger Blask (Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co KG), Carsten Hoffmann (Head of Brand Experience Lufthansa Airlines) und Oliver Bierhoff (Geschäftsführer Nationalmannschaften & Akademie der DFB GmbH & Co KG).

Die Lufthansa ist bis 2026 offizielle Airline des Deutschen Fußball-Bundes. Der Carrier ist damit für Flüge der Mannschaften und Begleiter zuständig und hoffe auf viele Titel und entsprechender großer öffentlicher Aufmerksamkeit.

