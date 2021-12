DB AG / Volker Emersleben

Seit dem 24. November 2021 gilt auch in den Fernzügen der Deutschen Bahn die 3G-Regel. Spezielle Sicherheits- und Kontrollteams überprüfen deren Einhaltung.

Die übergroße Mehrheit der Fahrgäste in den Fernzügen der Deutschen Bahn hält sich an die neuen 3G. Das zeigen die Überprüfungen der DB-Sicherheits- und Kontrollteams. Seit dem 24. November gilt in Bussen und Bahnen die sogenannte 3G-Re