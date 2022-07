Pixabay

Ein Bild aus besseren Tagen. Heute müssen Reisekunden mit den Themen rund um verspätetes oder verlorenes Gepäck vertraut gemacht werden.

Verlustmeldungen und Verspätungen bei der Gepäckausgabe an Airports häufen sich. Doch was können Reisende tun, um sich zu schützen und möglicherweise Entschädigungszahlungen geltend zu machen? Was Fraport empfiehlt. Das Gepäckband d