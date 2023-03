Der für Montag angekündigte große Verkehrswarnstreik führt zu einem Run auf Alternativen. Sowohl bei Mietwagen als auch bei Fernbussen stiegen die Buchungen und Suchanfragen rapide.

Das ergab eine Umfrage der dpa bei mehreren Anbietern. Bei Mietwagen kam es zudem teilweise zu deutlichen Preissteigerungen.So berichten die Portaleundvon einem deutlichen Anstieg bei der Mietwagensuche. Bei billiger-mietwagen.de zeigte sich für die größten deutschen Städte eine Zunahme der Benutzeranfragen um 120 Prozent zum Vergleichszeitraum vor einer Woche. In Berlin betrug das Plus sogar 220 Prozent, in Frankfurt 180 Prozent und in München 164 Prozent. Check 24 stellte vom Zeitpunkt der Streikankündigung am Donnerstag bis zum Freitagmorgen einen Anstieg der Mietwagen-Buchungen um 39 Prozent fest. Betrachtet man nur Buchungen die – passend zum Warnstreik – von Samstag bis Montag abgeholt werden, zeigt sich sogar fast eine Vervierfachung.Die Nachfrage schlägt sich in einzelnen Städten auch auf die Preise nieder. Bei billiger-mietwagen.de zeigte sich für Fahrzeuge, die am Montag abgeholt werden sollen, teils ein kräftiger Preisanstieg. In Berlin kostete ein Kompaktwagen im Schnitt nun 83 Euro und damit 90 Prozent mehr als vor einer Woche. In Frankfurt sind es 92 Euro (plus 73 Prozent). In Hamburg fiel der Anstieg mit 27 Prozent auf 58 Euro deutlich geringer aus. In München blieb er sogar gänzlich aus. Beim Portal geht man davon aus, dass sich hier die entspanntere Situation bei den Vermietflotten in München und Hamburg bemerkbar macht.Der Fernbusanbieterberichtete ebenfalls von einer "deutlich gestiegenen Nachfrage" – insbesondere seit Donnerstagnachmittag. Man habe bereits in den vergangenen Tagen zusätzliche Busse auf zentralen Strecken für den Streiktag eingeplant, "um dem erhöhten Buchungsaufkommen gerecht zu werden und möglichst viele Reisende am Montag an ihr Ziel zu befördern", sagte eine Sprecherin.Für Montag ist ein bisher beispielloser bundesweiter Warnstreik angekündigt, der den Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr auf der Schiene, den kommunalen Nahverkehr, viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen betrifft. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi kämpfen für mehr Einkommen in unterschiedlichen Tarifrunden.