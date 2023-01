Imago/HMB-Media

Auf Wachstumskurs: Der Lufthansa-Konzern könnte demnächst bei der italienischen ITA einsteigen.

Die Deutsche Lufthansa AG strebt eine Beteiligung an der italienischen Nationalfluglinie ITA Airways an. Eine entsprechende Offerte hat der Kranich-Carrier jetzt in Form einer Absichtserklärung beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eingereicht.

