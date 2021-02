Weil die Start- und Landebahn vereist ist, stellt der Flughafen Dortmund den Flugbetrieb vorübergehend ein.

Voraussichtlich bis 13 Uhr können keine Maschinen starten und landen, teilt der Flughafen mit. Maschinen mit Ziel Dortmund würden nach Köln/Bonn umgeleitet, sagte eine Sprecherin. Dort, wie auch am größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, lief der Flugbetrieb am Montagvormittag ohne Beeinträchtigungen. Wie es in Dortmund weitergeht, war nach Angaben der Sprecherin zunächst nicht abzusehen.