Werden als nächstes die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa streiken? Einiges spricht dafür.

Nach dem Streik ist vor der nächsten Verhandlung. Die Lufthansa kehrt nach einem Horrortag für Flugreisende in den Normalbetrieb zurück. Doch die Konflikte mit den Beschäftigten sind nicht ausgeräumt.

In der kommenden Woche wollen vom Mittwoch (3. August) an Verdi und das LH-Management nun erneut miteinander verhandeln. Ob es allerdings schnell zu einer Einigung kommt, ist völlig offen und nicht absehbar. Womöglich kommt es auch schon im August zu weiteren Ausständen des Bodenpersonals. Und schon frodert die nächste mächtige LH-Berufsgruppe die Führung der Airline heraus. Die streikerprobten Pilotinnen und Piloten wollen mehr als vor der Corona-Pandemie verdienen.Bereits vor den Verdi-Verhandlungen will die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Sonntag ihre Urabstimmung unter den Lufthansa-Piloten beenden. Bei einer Zustimmung von mindestens 70 Prozent der Stimmberechtigten wäre die VC streikbereit. Das bedeutet aber noch nicht automatisch einen weiteren Streik, machte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls noch einmal klar. Dem "Spiegel" sagte er: "Wenn sich die Mehrheit der Piloten dafür ausspricht, bedeutet das nicht, dass gleich gestreikt wird. Aber es ist ein Warnsignal. Und: Wir bluffen nicht."An den Flughäfen sind verkehrsreiche Tage zu erwarten, da Baden-Württemberg in die Sommerferien gestartet ist und Bayern am Wochenende folgt. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen vor der nächsten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche hat Verdi allerdings ausgeschlossen.Laut einer Umfrage sind 14 Prozent der Bundesbürger schon einmal von Flugausfällen in der Folge von Streiks oder Personalmangel betroffen gewesen. 80 Prozent waren dagegen noch nicht betroffen, wie eine gerade veröffentlichte Erhebung des Instituts Yougov ergab.