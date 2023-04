Paderborn-Lippstadt Airport

Streikfrei: Der Flughafen Paderborn/Lippstadt bietet sich in diesen Tagen als Ausweichstandort an.

Verdi hat am heutigen Donnerstag sowie am Freitag zu Warnstreiks an vier Airports aufgerufen. Nicht betroffen ist unter anderem der Flughafen Paderborn/Lippstadt. Der springt nun in die Bresche und wickelt zahlreiche zusätzliche Flüge ab.

An den Flughäfen von Düsseldorf, Hamburg sowie Köln/Bonn geht aufgrund des Verdi-Streiks heute und morgen wenig bis nichts. Am Freitag