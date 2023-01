Ekaterina Zershchikowa/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Die Abflughalle des BER wird am Mittwoch aufgrund des Warnstreiks verwaist sein.

Aufgrund des angekündigten Warnstreiks von Verdi sind am Flughafen Berlin Brandenburg am kommenden Mittwoch keine Passagierflüge möglich. Betroffen sind rund 35.000 Fluggäste, die am BER starten oder landen wollten.

Aufgrund des angekündigten Warnstreiks von Verdi sind am Flughafen Berlin Brandenburg am kommenden Mittwoch keine Passagierflüge möglich. Betroffen sind rund 35.000 Fluggäste, die am BER starten oder landen wollten. Passagierflüge finden am komm