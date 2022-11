Eurowings

Eurowings beendet den Vertrieb der Eurowings-Kreditkarte-Gold.

Barclays startet gemeinsam mit Eurowings und Miles & More eine neue Kreditkarte. Die Eurowings-Premium-Karte soll die Eurowings-Gold-Karte ersetzen.

Barclays startet gemeinsam mit Eurowings und Miles & More eine neue Kreditkarte. Die Eurowings-Premium-Karte soll die Eurowings-Gold-Karte ersetzen. In Zusammenarbeit mit Eurowings und Miles & More startet Barclays eine neue Premium-Reisekreditkarte. Mit der neuen