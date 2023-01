Lufthansa

Die Konzernzentrale der Lufthansa befindet sich in Frankfurt am Flughafen, der offizielle Firmensitz ist aber Köln. Das könnte sich bald ändern.

Der offizielle Firmensitz von Lufthansa ist Köln, was nur wenigen bekannt ist. Denn der Vorstand des Airline-Konzerns hat bekanntlich seine Heimat in der Zentrale in Frankfurt. Nun gibt es Überlegungen, den Firmensitz zu verlegen – und ein dritter Ort kommt ins Spiel.

