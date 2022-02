Lufthansa

Lufthansa: CO2-Kompensation noch während des Fluges möglich.

Lufthansa will mehr Reisende zur Kompensation ihrer Flüge bewegen. In einem Pilotversuch wird Passagieren nun ein Ausgleich der CO2-Emissionen noch während des Fluges angeboten. Bislang ist der Kompensationsprozess so angelegt, dass die Reisenden sich im Zuge d