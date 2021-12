Imago / Imagebroker

Bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder setzt die Gewerkschaft IG Metall nun auf Streiks, um die Aufspaltung und den Verkauf von Unternehmensteilen zu verhindern.

Mit ganztägigen Warnstreiks bei Airbus will die IG Metall von Donnerstag an die Fertigung an allen deutschen Standorten des Flugzeug-Hersteller lahmlegen. "Geplant sind Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten und Tage", kündigte die grö&