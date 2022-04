Condor

Die neuen Streifen von Condor lösen reichlich Emotionen aus.

Selten zuvor hat das Rebranding einer Airline so viele Reaktionen hervorgebracht, wie der vor einer Woche präsentierte neue Look von Condor. Die Airline fliegt künftig in "Ringelsocken-Optik". fvw.de hat Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung dazu befragt. Das kam