Korean Air will mit Asiana zusammen gehen und sich beim Wettbewerber einkaufen.

Korean Air rechnet damit, dass zwei Jahre vergehen werden, bis die Integration nach dem Kauf von Asiana perfekt ist. Plan von Präsident Woo Keehong ist es, die drei zur Gruppe gehörenden Low-Cost-Fluggesellschaften zu einem Low-Cost-Arm zu verschmelzen.

Mehr dazu

Mehr dazu Airline-Fusion Korean Air will Asiana Airlines übernehmen

Mehr dazu

Mehr dazu Reorganisation in Europa Korean Air schließt Frankfurter Stadtbüro

Bereits im November hatte Korean Air angekündigt, umgerechnet 1,59 Mrd. Dollar zu investieren, um Hauptaktionär von Wettbewerber Asiana zu werden. In einem schriftlichen Presse-Briefing hat Präsident Woo Keehong am Mittwoch erklärt, dass seine Fluggesellschaft hofft, bis Ende des Jahres die wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen für den Asiana-Deal von neun Ländern zu erhalten."Korean Air plant, die vollständige Integration mit Asiana Airlines etwa zwei Jahre nach Abschluss der Übernahme durch Korean Air", so Woo, Asiana soll dann eine Tochter von Korean Air werden. Korean Air plane zudem, die Low-Cost-Flieger Jin Air, Air Busan und Air Seoul zu einer einzigen Billigfluggesellschaft zu verschmelzen, die Größenvorteile besser realisieren könne, sagte Woo. "Durch die Konsolidierung dieser drei Fluggesellschaften kann sie zu einer Low-Cost-Airline der Spitzenklasse werden, nicht nur in Korea, sondern auch in Asien", schob Woo nach, der auch eine Annäherung der Flugzeugflotten plant und Synergieeffekte zu schöpfen. Es sei in dem Kontext einfacher, die Flugzeuge von Asiana zu tauschen, da viele Leasingverträge innerhalb von fünf Jahren ausliefen.Korean Air geht davon aus, dass sich etwa 1200 Stellen zwischen den beiden Fluggesellschaften überschneiden werden. Den notwendigen Stellenabbau wolle man durch Fluktuation und Pensionierungen bewältigen und nicht durch direkten Stellenabbau. In Deutschland ist es allerdings bereits Ende 2020, wie berichtet, zu einer Reduzierung der Stellen bei Korean Air gekommen.