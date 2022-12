Flughafen Memmingen

TUI-Urlauber können vom Mai 2023 an auch von Memmingen nach Kreta fliegen.

Das touristische Angebot am Allgäu Airport in Memmingen wächst: Die TUI legt von dem bayrischen Flughafen aus neue Reisepakete in Richtung Kreta auf. Airline-Partner ist Aegean Airlines.

