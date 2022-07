Imago / UPI Photo

Im Boeing-Werk Everett wird die B-787 ("Dreamliner") hergestellt. Der weltgrößte Hersteller von Passagierflugzeugen rechnet mit einem weiter wachsenden Weltmarkt für seine Produkte.

Der US-Flugzeughersteller Boeing rechnet trotz des Wegfalls Russlands als Absatzmarkt in den nächsten zehn Jahren mit einem größeren Bedarf an neuen Jets als zuvor. In der Zeit von 2022 bis 2031 dürften demnach 19.575 neue Passagier- und Frachtmaschin