Imago / SNA

Am größten Flughafen Russlands, dem in Scheremetjewo unweit von Moskau, finden sich seit der russischen Invasion der Ukraine zwar deutlich weniger ausländische Airlines, aber immer noch so einige.

Insgesamt 31 nicht-russische Airlines bieten immer noch Flüge nach Russland an. Diese stammen unter anderem aus China, Israel und der Türkei. Nach Recherchen der Website Rustourism News steuern aktuell 31 ausländische Airlines Russland an. Wenig überra