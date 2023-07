Zum ersten Mal nach vier Jahren schließt die größte japanische Fluggesellschaft ein erstes Quartal wieder positiv ab. Deutlich bemerkbar macht sich die hohe touristische Nachfrage nach Japan-Reisen. Bei Geschäftsreisenden besteht noch Zurückhaltung, vor allem im Inland.

Mehr dazu

Mehr dazu Korean Air Wieder mehr Flüge nach Japan und China

Mehr dazu

Das Fluggeschäft erholte sich weiter wegen der starken Nachfrage nach Inlands- und Auslandsreisen nach der Lockerung der Corona-Reisebeschränkungen, teilt das Unternehmen mit. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. April 2023 bis 31. März 2024) wurde mit einem Umsatz von umgerechnet 3,1 Mrd. Euro und einem Gewinn von 204,6 Mio. Euro abgeschlossen.Im größten Geschäftsbereich Luftverkehr hätten die die Betriebseinnahmen den Wert des Vorjahreszeitraums deutlich übertroffen. Das liegt aber auch daran, dass Japan-Einreisen zu dieser Zeit nur unter schweren Bedingungen möglich waren. Der Gewinn sei auch darauf zurückzuführen, dass es "umfassende Kostenmanagement-Initiativen" gegeben habe.Wichtigste Gründe für die positive Entwicklung sind nach Angaben der Airline das starke Wachstum der Verkehrszahlen in Japan sowie die "wesentlich höheren Nachfrage nach Geschäftsreisen nach Nordamerika und China". Insgesamt seien zwischen April und Juni 2023 mehr als 1,6 Mio. Passagiere auf den internationalen Strecken der ANA geflogen, die Auslastung habe 77,2 Prozent betragen.Im innerjapanischen Passagierverkehr habe die Nachfrage im Geschäftsreiseverkehr noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Beim Urlaubsverkehr sei dies jedoch schon wieder der Fall. Bei einer Auslastung von 66,9 Prozent seien 9,6 Mio. Menschen innerhalb Japans geflogen – und damit fast sechsmal so viel wie bei den Auslandsflügen.In Deutschland startet ANA in Frankfurt zweimal täglich und in München viermal pro Woche nach Tokio.