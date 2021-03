Lübeck Air will vor allem mit Reisebüros zusammenarbeiten.

Ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 wurde sie gegründet – doch sie fliegt erfolgreich: Nach München und Stuttgart nimmt Lübeck Air nun auch Salzburg in den Flugplan auf.

Dass es für Regionalfluggesellschaften trotz Konzentration und trotz Corona eine Nische gibt, beweist Lübeck Air: Die norddeutsche Airline wurde erst 2020 gegründet und fliegt neben München und Stuttgart mit Salzburg bald ein drittes Ziel an.Los geht es am 3. Juli, Veranstalterpartner ist Eurotours. Dann stehen die Flüge zwischen der Marzipan- und der Mozartkugel-Metropole jeweils samstags auf dem Plan. Ein weiterer Ausbau der Strecke sei denkbar, teilt Lübeck Air mit.Das Angebot richtet sich nicht nur an die Norddeutschen, die etwa im Sommer in Salzburg und Umgebung Urlaub machen wollen, sondern umgekehrt auch an Österreicher und Süddeutsche (Salzburg liegt direkt an der Grenze nach Deutschland), die sich an der Ostsee erholen wollen."Ich bin begeistert, dass wir mit Lübeck Air einen langen Traum verwirklichen und den Norden mit den Alpen verbinden können", sagt Andreas Thomas, Inhaber des Veranstalters ATeams-Reiseservice, die die neue Verbindung ebenfalls unterstützen. Mit dem Hotel Gutjahr in Abtenau im Salzburger Land habe das Unternehmen "einen erstklassigen Hotelpartner gewonnen und ein interessantes Reiseprodukt entwickelt". Thomas appelliert an norddeutsche Reisebüros, mit Lübeck Air und ATeams zusammenzuarbeiten.Lübeck Air setzt auf der Strecke eine Turboprop vom Typ ATR 72-500 ein, die 60 Plätze bietet. Diese gilt wegen ihres vergleichsweise niedrigen Spritverbrauchs und CO-Ausstoßes als eine der umweltfreundlichsten Flugzeuge. Zudem, so Geschäftsführer Professor Jürgen Friedel: "In jedem Ticket ist bereits ein Gepäckstück sowie Handgepäck inklusive, an Bord erwartet die Passagiere zudem ein extrem großzügig bemessener Sitzabstand von 90 Zentimeter."Ebenfalls enthalten ist stets eine kleine Bordmahlzeit. Das einzelne Ticket ist je nach Buchungsklasse ab 140 Euro erhältlich.Lübeck Air gehört Winfried Stöcker, Professor für Labormedizin an der Universität Lübeck. Er ist Inhaber zahlreicher Patente im Bereich der Laboratoriumsmedizin. 1987 gründete er das Unternehmen Euroimmun, das er 2017 an einen US-Konzern verkaufte. Mit den Einnahmen kaufte er unter anderem den Lübecker Flughafen und gründete Lübeck Air.Der Flughafen verfügt über einen eigenen Bahnhof und ist einfach über die Autobahn zu erreichen.