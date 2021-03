Sixt erzielte 2020 trotz Corona einen Gewinn.

Der Autovermieter Sixt, der noch bis zum Sommer von Vorstandschef Erich Sixt geführt wird, hat im Geschäftsjahr 2020 trotz Corona-Krise ein positives Ergebnis erzielt. Der Konzern lieferte immerhin zwei Millionen Euro Jahresgewinn ab – und hat dabei auch noch investiert.

Der Gewinn resultiert allerdings in erster Linie aus dem Verkauf des Leasing-Geschäfts. Denn spurlos ist die Krise auch an Sixt nicht vorübergegangen: Der Autovermieter hat das vergangene Jahr vor Steuern mit einem Verlust von 81,5 Mio. Euro abgeschlossen – nach Steuern und mit dem Ergebnis aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich Leasing kamen dann besagte zwei Millionen Euro Gewinn heraus.



Der Umsatz war wegen Reisebeschränkungen und Lockdowns in der Corona-Pandemie von 2,5 auf 1,5 Mrd. Euro eingebrochen, wie das Unternehmen am Dienstag bei Vorlage der Jahreszahlen mitteilte. Die weiterhin stabile Auslastung der Stadtbüros sowie die Bereiche Langzeitmiete und Auto-Abos hätten einen noch stärkeren Einbruch verhindert.Beide Vermietmodelle sind bei Sixt schon länger ein Thema. Während der Pandemie hat das Geschäft für Langzeitmieten und Abo-Modelle aber bei allen Vermietern merklich angezogen. Die Produkte scheinen dem Bedürfnis nach mehr Sicherheit zu entsprechen. Der Wettbewerb ist folglich intensiv.Der scheidende Vorstandschef Erich Sixt sagte, in Europa habe Sixt schwarze Zahlen erwirtschaftet und in den USA massiv investiert. "Mit dem Erwerb hochattraktiver Airport-Stationen in den USA haben wir unsere Internationalisierungsstrategie vorangetrieben", so Sixt. Das Auto-Abo-Angebot sei erfolgreich gestartet worden.Eine Prognose für das laufende Jahr gab Sixt nicht. Er sei "vorsichtig optimistisch, dass wir nach dem Ende von Kontaktverboten und Reiserestriktionen wieder in einen Wachstumsmodus kommen werden".Sixt hatte im Vorjahr zwar im Ausland investiert, andererseits aber auch extrem auf die Kostenbremse getreten. So konnte die Gesamtkostenbasis gegenüber 2019 um fast 600 Mio. Euro "massiv reduziert" werden, wie das Unternehmen mitteilte.Finanziell sieht sich das Unternehmen solide aufgestellt. Erst am Montag gab Sixt bekannt, Kreditlinien mit KfW-Beteiligung abgelöst und durch neue Kredite ersetzt zu haben. Das dürfte dem Dienstleister mehr Freiheiten geben. Sixt will das Geld vor allem für die Aufstockung der Flotte nach der Corona-Pandemie einsetzen.Der Vorstandschef und Großaktionär Erich Sixt will im Juni, kurz vor seinem 77. Geburtstag, auf den Posten des Aufsichtsratschefs wechseln. Seine beiden Söhne Alexander und Konstantin Sixt, die schon seit 2015 im Vorstand sind und die Digitalisierung vorangetrieben haben, sollen dann gemeinsam Co-Vorstandschefs werden.