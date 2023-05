Lufthansa/Oliver Roesler

Ersatzteile fehlen: Anstatt zu fliegen, stehen aktuell viele Flugzeuge vom Typ Airbus 320 Neo mit Triebwerken von Pratt & Whitney am Boden.

Fehlende Teile von Airbus-320-Zulieferern werden zum Branchenproblem. Lufthansa hat drei Airbus 320 Neo am Boden stehen. Die indische Billigfluggesellschaft Go First hat damit ihre gerade eingereichte Insolvenz gerechtfertigt. Darum geht es konkret.

Go First hat diese Woche wegen finanzieller Problemen den Betrieb vorübergehend eingestellt und ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Die Fluggesel