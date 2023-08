Markus Lindert

Bis zum Einsatz in größerem Maßstab ist es noch ein weiter weg: Elektroflieger Elektra Trainer am Flughafen in Hannover.

Zum ersten Mal ist am Flughafen Hannover ein vollelektrisches Flugzeug gelandet. Der Testflug soll zeigen, dass zumindest auf mittlere Sicht Geschäfts- und Freizeitflüge auf kurzen Strecken und in kleineren Maschinen umweltschonend möglich sind.

Äußerlich erinnert die gelbe Maschine, die am Donnerstag in Hannover vorgestellt wurde, eher an eine größere Drohne als an einen