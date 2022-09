Gettyimages

Noch bis kommenden Montag, 19. September, ist mit Verzögerungen am Flughafen Heathrow wegen der Trauerzeremonien zum Tod der Queen zu rechnen.

Aus Respekt vor der gestorbenen Queen Elizabeth II. kommt es am wichtigsten britischen Flughafen London-Heathrow an diesem Mittwoch zu Flugverzögerungen. Mit weiteren Änderungen in den nächsten Tagen ist zu rechnen. Dies gelte für die Zeit von 13.