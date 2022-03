Getty Images

Ein Bild aus friedlichen Tagen: Auch ab dem westukrainischen Lwiw bringen Touristikunternehmen Flüchtlinge in Sicherheit.

Hunderttausende Ukrainer befinden sich nach dem russischen Angriff auf der Flucht in Richtung Westen. Immer mehr touristische Unternehmen helfen dabei, sie in Sicherheit zu bringen. Bereits am Wochenende hatte die Deutsche Bahn bekannt gegeben, dass Geflüchtete