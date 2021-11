Imago / NurPhoto

Singapore Airlines startete am heutigen 8. November Flüge von Frankfurt in die USA.

Nach knapp 20 Monaten Corona-Einreisestopp ist am heutigen Montagmorgen in Frankfurt das erste Flugzeug in die USA mit geimpften EU-Bürgern an Bord gestartet. Nach Angaben der Singapore Airlines war die Boeing 777 mit 264 Sitzplätzen nahezu komplett ausgelastet.