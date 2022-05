In der neuen Lounge von United am Flughafen Newark gibt es eine Coffee Bar mit Barista-Service.

Die US-Airline United, Joint-Venture-Partner von Lufthansa, hat das Angebot für Reisende am Flughafen Newark verbessert. Dort gibt es jetzt den weltweit größten "United Club" der Airline.

Die neue United Lounge, United Club genannt, am Flughafen Newark bietet Möglichkeiten zum Entspannen (Foto), Essen, Arbeiten und Frisch machen.

Dahinter verbirgt sich die Airport-Lounge von United Airlines. In Newark betreibt der Star-Alliance- und Lufthansa-Partner seine größte Lounge überhaupt, die 480 Plätze aufweist. Das neue Design soll sich schon bald in allen zukünftigen United Clubs wiederfinden.Die nun eröffnete Lounge erstreckt sich über fast 2800 Quadratmetern und befindet sich in Terminal C3, direkt bei Gate C 123. Der neue United Club ist in zeitgemäßem Design gehalten und bietet neben einem Lounge-Bereich unter anderem auch Arbeitsbereiche mit schnellem W-LAN oder die Möglichkeit, privat zu speisen. Zum Erfrischen gibt es sechs Duschkabinen.Für eine Stärkung zwischendurch stehen kostenfreie Snacks und Getränke zur Wahl. An der Coffee Bar werden von professionellen Baristas Kaffeespezialitäten frisch zubereitet. Die Lounge bietet zudem einen Ausblick auf die Skyline von Manhattan.Weltweit gibt es aktuell United Clubs an mehr als 30 Flughäfen. Zugang erhalten unter anderem Fluggäste der United Premiumkabinen, Star-Alliance-Vielflieger mit Gold-Status, United-Club-Mitglieder sowie Inhaber von Tagespässen.