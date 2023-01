iStockphoto

Wauwau an Bord – Lufthansa nimmt Tiere nur mit, wenn zuvor ein bestimmtes Formular ausgefüllt wurde.

Die Lufthansa fasst das Regelwerk für den Transport von Tieren in der Kabine an. Ab dem 1. Februar 2023 muss ein neues Formular ausgefüllt werden, damit Passagiere Hund oder Katze mit an Bord nehmen können.

Die Lufthansa fasst das Regelwerk für den Transport von Tieren in der Kabine an. Ab dem 1. Februar 2023 muss ein neues Formular ausgefüllt werden, damit Passagiere Hund oder Katze mit an Bord nehmen können. Laut Lufthansa werden jährlich mehr als 100.0