Imago / NurPhoto

Am Köln Bonn Airport drohen zum Beginn der Sommerferien sehr lange Schlangen bei der Abfertigung.

Der Ferienstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen dürfte am Wochenende einen Vorgeschmack darauf geben, was viele Urlauber in diesem Sommer erwartet. Lange Schlangen an den Flughäfen und viel Unsicherheit. Der Start in den Urlaub ist m