Imago/Arnulf Hettrich

Geht das DB-Personal bald wieder auf die Barrikaden?

Nach einem vertraulichen Treffen an diesem Mittwoch zeichnet sich im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn eine lange Verhandlungsrunde in der kommenden Woche in Fulda ab.

Die Verhandlungen "beginnen am Dienstag und sind bis einschließlich Donnerstag angesetzt", teilten Bahn und die Gewerkschaft EVG