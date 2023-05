In den kommenden Tagen drohen bundesweit aufgrund eines erneuten Warnstreiks Zugausfälle und große Verspätungen. Die Fronten zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn (DB) sind verhärtet.

Die EVG will erneut den Bahnverkehr lahmlegen und damit im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit 50 Bahnunternehmen über neue Tarifverträge - doch bisher verlaufen die Gespräche aus Gewerkschaftssicht nicht erfreulich. Die DB betonte am Dienstag, dass sie in einem "vorab angekündigten Schreiben" in einem zentralen Punkt einen großen Schritt auf die Gewerkschaft zugegangen sei. Die Warnstreik-Ankündigung sei in diesem Zusammenhang "gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig".



Wann die Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen werden, hat die EVG am Dienstag zunächst nicht verraten. Dass es einen weiteren Warnstreik bei der Bahn geben wird, ist dagegen sicher – die Gewerkschaft bezeichnete eine Arbeitsniederlegung als "unvermeidbar". Der genaue Zeitraum soll am Donnerstag (9.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz verkündet werden.

Die EVG vertritt bei der DB Beschäftigte in fast allen Arbeitsbereichen und kann den Betrieb mit einem Warnstreik daher schnell empfindlich treffen. Treten zum Beispiel Fahrdienstleiter in einen Warnstreik, können ganze Streckenabschnitte nicht mehr befahren werden.



DB-Personalvorstand Martin Seiler erklärte: "Wir sind der EVG nochmal entgegengekommen. Daraufhin Streiks anzukündigen ist gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig. Auf dem Tisch liegen 10 Prozent, das höchste Angebot der DB-Geschichte."

Was die EVG fordert

Die Gewerkschaft fordert in den Gesprächen mit der Branche unter anderem mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen bei zwölf Monaten Laufzeit. Vorher will sie in den Verhandlungen mit der Bahn aber entscheidende Fragen zum Mindestlohn geklärt haben. Rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der DB erhalten diesen bislang nur über Zulagen, weil der Mindestlohn in den vergangenen Jahren schneller gestiegen ist als die Tariftabellen. Die EVG möchte den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro in die Tabellen aufnehmen, bevor sie über weitere Tariferhöhungen verhandelt.

Was die DB anbietet

Die DB hat vorgeschlagen, dass der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro mit Wirkung zum 1. März 2023 in allen Entgelttabellen steht. Die angebotene Lohnerhöhung von 10 Prozent wirkt damit für die rund 2.000 betroffenen Mitarbeitenden zusätzlich. Zudem hat die DB angeboten, tarifvertraglich festzuschreiben, dass DB-Mitarbeitende auch bei künftigen Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns grundsätzlich 5 Prozent mehr als diesen verdienen. Die Eckpunkte des Angebots:

2850 Euro Inflationsausgleich1250 Euro im Juni 2023, dann monatlich 200 Euro von Juli 2023 bis Februar 2024. Zehn Prozent lineare Lohnerhöhung für untere und mittlere Einkommen in zwei Schrittenfünf Prozent mehr ab März 2024, nochmal fünf Prozent mehr ab August 2024. Acht Prozent lineare Lohnerhöhung für obere Einkommen in zwei Schrittenvier Prozent mehr ab März 2024, nochmal vier Prozent mehr ab August 2024.