Die Piloten der Lufthansa-Kerngesellschaft – hier in dem Cockpit eines Airbus 380 – sind die bestbezahlten im Lufthansa Konzern. Und das wird auch nach den laufenden Tarifgesprächen so bleiben.

Die Lufthansa hat im Tarifkonflikt mit den Piloten der Kernmarke Lufthansa Airlines und der Frachttochter LH Cargo ein neues Angebot vorgelegt.

Das bestätigt eine Konzernsprecherin. Man sei in Gesprächen mit der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Zu Details äußert sich die Lufthansa bislang nicht. Ein VC-Sprecher sagte, das Angebot werde derzeit von der Tarifkommission bewertet.Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet, das Angebot der Lufthansa ergebe zusammen mit vorherigen Erhöhungen eine Gehaltssteigerung von 18,5 Prozent – verteilt über mehrere Jahre bis 2025. Die Piloten hatten während der laufenden Tarifgespräche bereits zweimal eine Erhöhung von je 490 Euro pro Monat bekommen.Die Friedenspflicht für die mehr als 5000 Piloten endet am 30. Juni. Streiks wären damit in der Sommerferienzeit möglich.Jüngst hatte die Vereinigung Cockpit die Lufthansa aufgefordert, nicht auf Zeit zu spielen. Das führe zwangsläufig zur Eskalation. Die eigenen Forderungen lägen seit langem auf dem Tisch, hatte es Anfang Juni geheißen. Unter anderem gehe es um Belastungsschutz, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie um eine neue Vergütungsstruktur und Gehaltssteigerungen.