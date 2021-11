TUI ist mit drei eigenen Hotelmarken Robinson (Bild), TUI Blue und Riu auf den Inseln vertreten.

Die TUI rechnet mit einem Nachfrageschub für die Kapverden und stockt deshalb das Flugangebot von TUIfly nach Sal und Boa Vista um sieben Dienste auf.

Zusätzliche Flugverbindung

Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung bei TUI Deutschland, ist sich sicher, dass die Inselgruppe Kapverden als Winterziel weiter an Bedeutung gewinnen wird: "Wir rechnen mit einem Nachfrageschub für die Kapverden in diesem Winter. Seitdem wir im September unser Programm wieder aufgenommen haben, steigen die Buchungen stetig an."Er sieht Vorteile für Urlauber: Das Hotel- und Flugangebot sei sehr gut, die Einreiseregelungen unkompliziert und die Flugzeit mit knapp sechs Stunden sei nur geringfügig länger als auf die Kanaren. "Deshalb weiten wir mit dem zusätzlichen, siebten Direktflug nach Boa Vista und Sal nun unser Angebot auf 1200 Plätze pro Woche aus und erreichen somit auf diesen Strecken wieder das Vorkrisenniveau an unseren fünf Abflughäfen", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH.

Dank einer zusätzlichen Verbindung soll der Winterurlaub auf den Kapverdischen Inseln besser planbar werden. Denn TUIfly steuert die Inselgruppe im Atlantik wieder täglich an. Der neu aufgelegte Nonstop-Dienste nach Boa Vista und Sal startet immer sonntags in Frankfurt, sodass die Rhein-Main-Metropole – ebenso wie Düsseldorf – über zwei wöchentliche Verbindungen verfügen wird. Daneben nimmt der Ferienflieger ab Hannover, Stuttgart und München je einmal pro Woche Kurs auf die Kapverden.



Anfang September nahm TUI das Kapverden-Programm wieder auf. Seitdem verreisten mehr als 10.000 Gäste mit dem Veranstalter auf die Inseln Boa Vista und Sal.