Die Zahl der Flugreisenden am Airport München ist im vergangenen Jahr auf 70 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise gestiegen.

Mit der Erholung des Flugverkehrs nach China dürften dieses Jahr 80 Prozent erreicht werden, sagte Flughafenchef Jost Lammers. Mit der kräftigen Steigerung der Umsätze bestehe jetzt Hoffnung, "im vierten Jahr nach Beginn der schwersten Krise in der Geschichte der Luftfahrt wieder schwarze Zahlen zu schreiben".Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der abgefertigten Fluggäste am zweitgrößten deutschen Flughafen von 12,5 Millionen auf 31,6 Millionen. Die Umsätze verdoppelten sich auf 1,2 Mrd. Euro. Unter dem Strich stand alerdings noch ein Verlust von 59 Mio. Euro – nach 2021 einer Viertelmilliarde Euro.Zur positiven Entwicklung trug vor allem der Nordamerika-Verkehr bei. Seit Juli 2022 liegt das Aufkommen zwischen München und US-Flughäfen über dem Niveau vor der Pandemie. "Dasselbe haben wir in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bei den Verbindungen zwischen München und Singapur sowie weiteren asiatischen Flugzielen in Indien, Südkorea und Thailand gesehen", sagte Lammers. München habe seine Rolle als internationales Drehkreuz zurückerobert und belege im weltweiten Vergleich der angebotenen Flugziele einen hervorragenden fünften Platz. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China rechnet Lammers mit einer raschen Erholung des Verkehrs mit dem wichtigsten Markt in Südostasien.Der Flughafen München beschäftigt 9000 Mitarbeiter und gehört zu 51 Prozent dem Freistaat Bayern, zu 26 Prozent dem Bund und zu 23 Prozent der Stadt München.